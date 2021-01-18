Служба безопасности Украины пригласила бизнесмена Александра Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу от 2017 года о расследовании сделок купли-продажи контрольного пакета акций "Мотор Cичи".

Об этом сказано в заявлении бизнесмена, опубликованном на сайте группы DCH, которая объединяет активы Ярославского.

Ярославский, который вместе со Skyrizon – "дочкой" китайской Beijing Xinwei Technology Group – добивается одобрения Антимонопольным комитетом Украины сделки по покупке ПАО "Мотор Сич", пообещал прибыть в СБУ 19 января.

"Как сознательный гражданин прибуду по указанному адресу в первый же из перечисленных дней – а именно 19 января 2021 году", – заявил Ярославский.

В соответствии с полученными DCH 16 января электронным письмам, речь идет об уголовном производстве (№2201700000000272) от 2017 года о расследовании сделок купли-продажи контрольного пакета акций "Мотор Cичи".

"У меня вызывает большое недоумение перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым в СБУ собираются получить мои свидетельские показания: ст. 14 "Подготовка к уголовному правонарушению", ст. 111 "Государственная измена", ст. 113 "Диверсия", – сказал Ярославский.

По его мнению, намного больше по делу "Мотр Сич" правоохранителям могли бы рассказать люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общее собрание акционеров. Как считает бизнесмен, это стало причиной увольнения почти 10 тысяч работников.

"А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, полагаю, всех их имело бы смысл вызывать уже не в качестве свидетелей", – заявил Ярославский.

Он отметил, что акции "Мотор Сич" находятся в инвестиционном портфеле DCH, и группа планирует заниматься развитием предприятия.

По его словам, сложившаяся ситуация с запорожским предприятием очень напоминает события, которые разворачивались в 2016 году на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ), который DCH приобрела и пыталась вывести из простоя.

"Отдельные представители СБУ также пытались инкриминировать менеджменту завода "диверсию" и "измену". История нас рассудила: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", а все обвинения лопнули, как мыльные пузыри", – сказал Ярославский.

По его словам, спустя пять лет при новых президенте Украины, правительстве и депутатском корпусе Рады снова происходит запугивание бизнеса и давление на инвесторов.

"Тем не менее, я выполню свой гражданский долг и сообщу сотрудникам СБУ свое мнение по тем вопросам, которые будут мне заданы", – заявил бизнесмен, добавив: если бы знал об измене Украины и прочих преступлениях, то сам бы пришел в Службу безопасности, не дожидаясь вызова.

Напомним, против продажи "Мотор Сичи" китайцам выступают американцы.

"Страна" подробно писала о том, как американцы и Зеленский не дают Ярославскому и китайцам получить контроль над "Мотор Сичью".

Также мы сообщали, что Ярославский в августе 2020 года заявил о давлении по сделке о покупке "Мотор Сичи" и попросил Зеленского вмешаться.

Кроме того, уже в январе 2021-го в США ввели санкции против китайцев, которые купили "Мотор Сич".