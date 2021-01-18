Два постояльца погибли и еще двое госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" в результате масштабного пожара, который произошел в гостинице Аrcadia Аpartments в Одессе. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести. 11 постояльцев сгоревшего отеля переселили в другую гостиницу. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Одесской области.

Информация о пожаре в ГСЧС поступила около 20:30 в воскресенье, 17 января. Пожар распространился на площади 1,2 тысячи кв м. На месте ЧП работали 65 спасателей и 12 спецмашин. Локадизовать огонь удалось через полтора часа - в 22:05. Ликвидировали пожар в 23:51 на площади 1200 кв. м.

"При ликвидации пожара и поиска возможных пострадавших обнаружены тела двух человек без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУНП Одесской области, полиция начала расследование пожара по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Фото: ГСЧС в Одесской области

По данным правоохранителей, госпитализированы трое пострадавших, сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. В рамках начатого уголовного производства назначено пожарно-технической и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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