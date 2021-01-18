В понедельник, 18 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует принятие правительством постановления об установлении предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщает Офис президента.

В частности, глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

"По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простого украинском", - говорит Зеленский.

В ОП добавили, что это решение введено в связи с влиянием пандемии коронавируса Covid-19 на экономическое положение. Оно является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.

Как сообщала "Страна", 18 января Кабмин на внеочередном заседании утвердил установление предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр.

Напомним, о введении госрегулирования цены на газ на период карантина Денис Шмыгаль объявил еще на прошлой неделе. У Зеленского заявили, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%.

Несмотря на это тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным. В связи с этим в Украине продолжаются "тарифные бунты" даже после решения Кабмина о фиксации цены на газ. Их участники требует реального снижения тарифов.