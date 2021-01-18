Сейчас Украина ведет переговоры о закупках с производителями шести вакцин, препараты которых находятся на третьей стадии испытаний. Среди первых поставок будет не только китайская вакцина, а три разных препарата.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - сказал он.

По его словам, уже сейчас есть возможность выбирать из трех вакцин и в первых поставках их будет именно три. Шмыгаль заявил, что все они будут с подтвержденным процентом эффективности - их одобрит ВОЗ и зарегистрирует Украина. Также он подтвердил, что Украина получит первую вакцину не позднее февраля.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их в страну. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что на сегодня, не считая вакцины в рамках инициативы COVAX, Украина договорилась только о закупке препарата китайской компании Sinovac.

Также мы писали, что по данным бразильских исследований, эффективность китайской вакцины от Covid, которую планируют поставлять в Украину, оказалась ниже 60%.

После этого в Минздраве заявили, что в случае, если эффективность этой вакцины на момент поставок не будет составлять 70%, то Киев от нее откажется.