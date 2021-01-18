Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, стоит ли ожидать смены состава украинского правительства, действиями которого в последнее время недовольны из-за повышения тарифов. По его словам, такой в ближайшее время этого не случится.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном в понедельник, 18 января.

Шмыгаль, отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве, ответил, что на сегодня этот вопрос не актуален. По его словам, вопрос смены правительства - это "прерогатива парламента и президента".

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства...Конечно, изменение самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю, что по истечению времени все завершают свою каденцию в той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня об этом вести разговор некорректно", - сказал он.

Премьер добавил, что власть всегда находится в борьбе с оппозицией, что иногда мешает эффективно работать.

"Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны", - сказал Шмыгаль.

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ, чем вызвали недовольство среди жителей нашей стран - люди вышли на тарифные протесты. После этого Кабмин утвердил госрегулирования цен на газ и зафиксировал их на уровне 6,99 гривен. Однако украинцы все еще недовольны действиями правительства и продолжают устраивать бунты.

По данным источника "Страны" в правительстве, ситуация с тарифами тяжелая и также не исключает попыток отправить в отставку правительство. "Если тарифы будут расти, то акции протеста продолжатся и оппозиция их возглавит. Ближайшая цель, очевидно, отставка правительства Шмыгаля", - сказал источник.