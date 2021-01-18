Суд по аресту российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января сразу после прилета в аэропорт "Шереметьево", назначили на 12:30 понедельника, 18 января (11:30 по Киеву - Ред.).

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Суд по Алексею состоится сейчас. 12:30, Химки, проспект Мира 23а, в здании 2 ОП УМВД", - написала она.

Адвокат Навального Вадим Кобзев опубликовал в Twitter соответствующее уведомление, которое ему передали правоохранители.

Представление о заключении под стражу Алексея Навального будет рассматривать судья Химкинского городского суда.

Напомним, в конце августа российского оппозиционера Алексея Навального в бессознательном состоянии доставили в немецкую клинику "Шарите". С тех пор он находится в Германии. Европейские эксперты, а также эксперты британского ОЗХО нашли в анализе Навального агенты группы "Новичок". 17 января Навальный вернулся в Россию, его задержали на паспортном контроле.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, почему Навального задержали сразу по прилету в Москву и что будет дальше в России.