Во вторник и среду, 19-20 января, в Украину с рабочим визитом приедет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде. С главой украинского МИД Дмитрием Кулебой она посетит зону проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году. В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сообщили в ведомстве.

Линде и Кулеба обсудят безопасность на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, усилия по мирному урегулированию ситуации, поддержку деятельности ОБСЕ.

"Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях", - сообщили в МИД.

Действующий председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения ООС на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

19 января в 12:30 Дмитрий Кулеба и Анн Линде проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, в конце прошлого года ОБСЕ зафиксировала пропажу 93 танков ВСУ на Донбассе.

"Страна" писала о том, куда делись танки ВСУ на Донбассе, об исчезновении которых заявили в ОБСЕ.