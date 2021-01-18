Экс-нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей заявил о своем разводе после второго брака.

"Самая радостная в жизни новость это развод", - написал Дейдей 18 января и добавил к этому сообщению много смайликов.

"Каждый раз делает тебя сильнее бро", - написал Дейдей в комментариях.

Евгений был женат на Дарине Ледовских - племяннице еще одной депутатши от "НФ" Елены Ледовских.

Это уже второй развод у Дейдея. В феврале 2018 года он подал иск о расторжении брака с Ингой Дейдей. И почти сразу начал публиковать свои фото с Дариной Ледовских.

У Дарины Дейдей в Facebook сегодня появился новый статус - "в разводе".

При этом еще 14 января, в день рождения сына, она публиковала фото с Евгением Дейдеем и подписала его: "Самый божественный и любимый муж".

Как уже говорилось, это второй брак Дейдея. С первой супругой Ингой он развелся со скандалом в 2018 году. В браке они прожили 10 лет.

Инга Дейдей была помощница депутата Дениса Дзензерского ("Народный фронт"). При этом на нее было записано все имущество семьи Дейдей. За пару лет до развода она зарегистрировалась частным предпринимателем и вместе с подругой открыла кондитерскую в ТРЦ Ocean Plaza.

Инга и Евгений Дейдей

При этом, будучи в браке, с 2017 года Евгений Дейдей встречался с Дариной Ледовских – дочерью прокурора ГПУ Виктории Кравчук и племянницей Елены Ледовских, нардепа от "Народного фронта".

"Когда я начинал встречаться с Дариной, то со своей бывшей супругой уже не жил вместе. Никто никого не обманывал", - рассказывал Евгений Дейдей.

Евгений Дейдей и Дарина Ледовских

Он женился неделю спустя после развода.

"Моя жизнь изменилась, когда я ее встретил. Она меняет меня и делает лучше. Мы поддерживаем друг друга и делаем мечты реальными. Я уверен, она будет рядом что бы не случилось. И это даёт мне силы жить и бороться за нашу семью, страну и будущее" - писал Дейдей в день свадьбы.

Год назад у пары родился сын Денис.

4 декабря 2020 года Дарина Дейдей написала в Facebook, что у них родилась дочка.

У Дарины Ледовских есть еще один сын от другого мужчины.

Пара демонстрировала хорошие отношения и публично признавалась в любви. Так, Евгений Дейдей сделал татуировку с портретом второй жены на груди.

"До встречи с тобой, я существовал, думая, что я живу. Но ты все изменила. Рядом с тобой я заучился заново смотреть на мир, чувствовать и жить" - писал экс-нардеп год назад.

Еще в декабре, судя по записям в соцсети, пара не думала развдиться.

"Ужин от любимой в первый день зимы. Спасибо, Дарина Дейдей! Талантливый человек талантлив во всем. Спасибо за тепло и уют, которые ты создаешь. Кажется, эта зима будет уютной и радостной" - писал экс-нардеп.

Ранее мы писали, что Дейдей решил развестись с первой женой Ингой на фоне иска о возврате долга и перспектив нового уголовного дела.

Иск по возвращению средств подал помощник нрдепа Дениса Дзензерского - Игорь Линчевский, который ранее одолжил семье 3,5 миллиона гривен. Это стало продолжением истории с незаконным обогащение "фронтовика", из-за которого с него даже пытались снять неприкосновенность.

Дейдея обвиняли в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги. Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит" у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

Летом 2020 года экс-нардеп Дейдей стал помощником руководителя полиции Киева.