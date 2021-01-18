В ходе встречи в Киеве, которая пройдет в конце января, главы МИД Украины и Венгрии обсудят весь комплекс спорных вопросов между Украиной и Будапештом.

Об этом в интервью "ТСН" сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет в Украину 27 января по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Запланирован ряд официальных встреч.

"К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали бы этот комплекс вопросов. Так называемое джентльменское соглашение - соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений", - сказал Жовква.

Такой документ, по данным замглавы Офиса президента, уже подготовлен, но работа над ним продолжается.

"По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакция и сейчас процесс продолжается... В этом документе будет заложена так называемая, как это модно сейчас говорить, дорожная карта", - заявил Жовква.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС. После этого Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы. Также в агитации обвинили двух высокопоставленных венгерских чиновников, им запретили въезжать в Украину.

Кроме того, в конце прошлого года СБУ провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича.