Сегодня православные отмечают крупный церковный праздник - Крещение Господне. Его сопровождают множеством народных примет и поверий. Собрали самые главные из них. Они предписывают, что можно и нельзя делать 19 января.

Нужно причаститься

Считается, что перед окунанием в прорубь душа и мысли должны быть чистыми, чтобы ритуал принес пользу. Для этого священнослужители рекомендуют причаститься и исповедоваться.

Если вы не успели этого сделать, просто дождитесь того времени, когда священник опустит в воду распятие и прочитает специальную молитву. До этого времени лучше не окунаться в источник.

Запрещено ссориться

В народе говорят, что в этот день нельзя ссориться, сплетничать, завидовать и желать другому человеку зла даже мысленно. Из-за плохих мыслей святая вода может потерять целебные свойства.

Нельзя набирать воду с дурными мыслями

Крещенскую воду запрещено набирать с дурными мыслями. Посуду для святой воды лучше использовать стеклянную, а не пластиковую. И убедитесь, чтобы тара не была из-под алкоголя.

Нельзя пить алкоголь

Перед тем, как купаться в проруби и после этого нельзя пить алкоголь. Спиртные напитки не только противоречат религиозным обрядам, но и не помогают согреться. Также нельзя в этот день курить.

Запрещены домашние дела

Сегодня запрещена любая работа в доме: уборка, ремонт, стирка, стройка, шитье и вязание. Постирать вещи желательно после Крещения. Да и другие домашние дела лучше отложить на завтра. Проведите праздник в семейном кругу, отдохните от будничных хлопот.

Нельзя выносить мусор

Считается, что если сегодня вынести мусор, то вскоре можно лишиться семейного счастья.

Нельзя плакать и гадать

Поверие гласит, что слезы на Крещение сулят весь год разочарований и печали. А если слезу проронит девушка во время гадания, то ее ждет разлука в этом году.

Гадать в этот день тоже запрещено. Церковь считает это грехом. Но если вам все же хочется узнать имя суженого, то лучше сделать это до купания в проруби.

Нельзя отказывать в помощи

Сегодня важно проявлять щедрость. Можно давать милостыню и помогать обездоленным людям. Принято считать, что сделанное добро обязательно вернется обратно.

А вот занимать деньги и выносить вещи из дома (по аналогии даже с мусором) - нельзя, чтобы не избавить семью от изобилия и благополучия.



Ранее "Страна" публиковала погодные приметы, связанные с Крещением.

Напомним, врачи не рекомендуют переболевшим Covid-19 нырять в прорубь на Крещение.