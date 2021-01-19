Сегодня православные отмечают крупный церковный праздник - Крещение Господне. Его сопровождают множеством народных примет и поверий. Собрали самые главные из них. Они предписывают, что можно и нельзя делать 19 января.
Нужно причаститься
Считается, что перед окунанием в прорубь душа и мысли должны быть чистыми, чтобы ритуал принес пользу. Для этого священнослужители рекомендуют причаститься и исповедоваться.
Если вы не успели этого сделать, просто дождитесь того времени, когда священник опустит в воду распятие и прочитает специальную молитву. До этого времени лучше не окунаться в источник.
Запрещено ссориться
В народе говорят, что в этот день нельзя ссориться, сплетничать, завидовать и желать другому человеку зла даже мысленно. Из-за плохих мыслей святая вода может потерять целебные свойства.
Нельзя набирать воду с дурными мыслями
Крещенскую воду запрещено набирать с дурными мыслями. Посуду для святой воды лучше использовать стеклянную, а не пластиковую. И убедитесь, чтобы тара не была из-под алкоголя.
Нельзя пить алкоголь
Перед тем, как купаться в проруби и после этого нельзя пить алкоголь. Спиртные напитки не только противоречат религиозным обрядам, но и не помогают согреться. Также нельзя в этот день курить.
Запрещены домашние дела
Сегодня запрещена любая работа в доме: уборка, ремонт, стирка, стройка, шитье и вязание. Постирать вещи желательно после Крещения. Да и другие домашние дела лучше отложить на завтра. Проведите праздник в семейном кругу, отдохните от будничных хлопот.
Нельзя выносить мусор
Считается, что если сегодня вынести мусор, то вскоре можно лишиться семейного счастья.
Нельзя плакать и гадать
Поверие гласит, что слезы на Крещение сулят весь год разочарований и печали. А если слезу проронит девушка во время гадания, то ее ждет разлука в этом году.
Гадать в этот день тоже запрещено. Церковь считает это грехом. Но если вам все же хочется узнать имя суженого, то лучше сделать это до купания в проруби.
Нельзя отказывать в помощи
Сегодня важно проявлять щедрость. Можно давать милостыню и помогать обездоленным людям. Принято считать, что сделанное добро обязательно вернется обратно.
А вот занимать деньги и выносить вещи из дома (по аналогии даже с мусором) - нельзя, чтобы не избавить семью от изобилия и благополучия.
Ранее "Страна" публиковала погодные приметы, связанные с Крещением.
Напомним, врачи не рекомендуют переболевшим Covid-19 нырять в прорубь на Крещение.