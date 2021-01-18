В одной из немецких больниц, расположенной в городе Гармиш-Партенкирхен, выявили новую мутацию коронавируса. Неизвестный штамм нашли у трех пациентов.

Об этом сообщает Muenchner Merkur.

Мутацию выявили во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Коронавирус там обнаружили у 73 человек (и у медработников, и у пациентов).

Анализы направили в клинику "Шарите" в Берлине. Там специалисты заключили, что речь идет о совершенно новой вариации, но пока не ясно, каковы ее особенности.

По данным "Шарите", сейчас в мире зафиксировано около 12 000 мутаций коронавируса.

Напомним, клиника "Шарите" будет искать битанский коронавирус в Украине.

Также мы писали о том, что ВОЗ на прошлой неделе созвала экстренное заседание комитета по ЧС из-за новых мутаций коронавируса.