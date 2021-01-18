Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует версию о том, что украденный во время штурма Капитолия ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси хотели передать российской разведке.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, Райли Джун Уильямс - жительница Пенсильвании запечатлена на кадрах во время штурма Капитолия 6 января возле офиса Пэлоси. В письменные показания, описывающие уголовное дело против нее, включили слова свидетеля о том, что укравшая ноутбук Пэлоси "планировала отправить его своему другу в Россию, чтобы тот продал его российской Службе внешней разведки".

Таким образом, согласно письменным показаниям, свидетель утверждал, что видел видео, на котором Уильямс забирает портативный компьютер или жесткий диск из офиса спикера Пэлоси.

На данный момент Уильямс обвиняется в проникновении в закрытое здание и хулиганстве за свои действия внутри Капитолия.

По данным издания, по неизвестной причине пересылка ноутбука в Россию сорвалась, однако он все еще находится у этой женщины или был уничтожен вовсе.

Напомним, в США обнаружили мертвым 53-летнего участника штурма Капитолия Кристофера Стэнтона, который ворвался в кабинет Нэнси Пэлоси и рылся в ее ноутбуке. Именно этот человек опубликовал в соцсети фотографию рабочего стола спикера и украл ноутбук.

Напомним, что ФБР из-за риска мятежа проверяет на лояльность бойцов Нацгвардии США, прибывших на охрану инаугурации Джо Байдена.