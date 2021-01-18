Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что продлевать локдаун, который сейчас объявлен до 24 января включительно, не нужно. После этого в стране будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые бы не позволили нашей медицинской системе справляться с потоком заболевших. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допуститьа большого количества заболеваний", - сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, локдаун позволил не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, а ее в Украине ожидают уже в феврале.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - отметил Шмыгаль.

Продлевать локдаун правительство не планирует, однако карантинные ограничения "оранжевой зоны", которые действуют до конца февраля, продолжат действовать и дальше.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала... Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 18 января в Украине зафиксирован рекордно низкий с сентября прирост заболевших Covid-19 - 3 034 человека.

Также мы писали о том, что ранее Шмыгаль объяснил, почему в локдаун не продают некоторые товары.