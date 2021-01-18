Ночью под Киевом столкнулись два авто. Один человек погиб, еще двое в реанимации без сознания. Фото и видео
Ночью в понедельник, 18 января, в Киевской области, на новой Обуховской трассе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще двое находятся в критическом состоянии, без сознания.
Об этом сообщает Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Дорожный инцидент произошел на перекрестке, у "МегаМаркета". Opel повернул налево прямо перед внедорожником Acura. От мощного удара части автомобилей разлетелись в радиусе не менее десяти метров.
Страшная авария забрала жизнь одного человека. Еще двое пострадавших госпитализированы в реанимацию в критическом состоянии - они без сознания.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали, что под Харьковом произошло смертельное ДТП, где двое погибли и пострадала беременная женщина.
Также рассказывали о страшной аварии под Киевом, где пьяный водитель насмерть задавил ребенка на пешеходном переходе.