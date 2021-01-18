Сегодня, 18 января, Кабмин на внеочередном заседании утвердил установление предельной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр.

"Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%", - сказал Шмыгаль.

По его словам, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб той, что была в 2018-2019 годах.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - заявил премьер Шмыгаль.

Напомним, о введении госрегулирования цены на газ на период карантина Денис Шмыгаль объявил еще на прошлой неделе. У Зеленского заявили, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%.

Однако, как сообщала "Страна" тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным.

Поэтому "тарифные бунты" в Украине продолжились после решения Кабмина о фиксации цены на газ. Их участники требует реального снижения тарифов.