Саммит межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", призванного по замыслу украинских властей поддержать международное внимание к теме полуострова, состоится 23 августа 2021 года.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, заявляет пресс-служба главы государства.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита – 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – сказал Жовква.

По его мнению, на саммите "Крымской платформы" необходимо принять конкретные решения по возвращению полуострова Украине.

"Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", – сказал Жовква.

Жовква сказал, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

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