В Украине, где за минувшие сутки обнаружили 3 034 новых пациента с коронавирусом, больше всего заболевших выявили в Николаевской области, а меньше всего в Кировоградской, Луганской и Хмельницкой (число новых случаев меньше 10).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник, 18 января, министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в Facebook.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области (+323), Киеве (+301), Запорожской (+266), Киевской (+240) и Днепропетровской (+220) областях.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 1 163 716. 20 869 пациентов с Covid-19 умерли, 871 196 человек выздоровели.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 18 января:

Киев - 301 случай;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 220 случаев;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 266 случаев;

Ивано-Франковская область - 110 случаев;

Киевская область - 240 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 122 случая;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 150 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 61 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 91 случай;

Харьковская область - 46 случаев;

Херсонская область - 78 случаев;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черкасская область - 120 случаев;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 36 случаев.

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