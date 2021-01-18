В трех регионах Украины за сутки выявили меньше 10 новых случаев Covid-19. Статистика Минздрава
В Украине, где за минувшие сутки обнаружили 3 034 новых пациента с коронавирусом, больше всего заболевших выявили в Николаевской области, а меньше всего в Кировоградской, Луганской и Хмельницкой (число новых случаев меньше 10).
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник, 18 января, министром здравоохранения Максимом Степановым на его странице в Facebook.
Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области (+323), Киеве (+301), Запорожской (+266), Киевской (+240) и Днепропетровской (+220) областях.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 1 163 716. 20 869 пациентов с Covid-19 умерли, 871 196 человек выздоровели.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 18 января:
Киев - 301 случай;
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 220 случаев;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 111 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 266 случаев;
Ивано-Франковская область - 110 случаев;
Киевская область - 240 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 122 случая;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 150 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 61 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 91 случай;
Харьковская область - 46 случаев;
Херсонская область - 78 случаев;
Хмельницкая область - 1 случай;
Черкасская область - 120 случаев;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 36 случаев.
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