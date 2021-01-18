В декабре 2020 года Государственное бюро расследований закупило 12 боксерских макивар (снаряд для отработки ударов - Ред.) за 27 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе закупок ProZorro.

Тендер был объявлен 21 декабря, в нем поучаствовал только один участник - ФЛП Евгений Канивец. Он продал ГБР 12 боксерских макивар за 27 144 грн, их должны были поставить в Госбюро расследований до 31 декабря 2020 года.

Макивары - это боксерский инвентарь, специальные увеличенные подушки для отработки всех ударов. Они используются также в восточных единоборствах.

ГБР не уточняет необходимость такой закупки и кто из сотрудников ведомства будет пользоваться макиварами.

Напомним, "Укроборонпром" потратит на кофе и чай для своих сотрудников 340 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что ГБР купило Land Cruiser почти за 2 миллиона гривен и пять авто по миллиону.