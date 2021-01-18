Украинские моряки, члены экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза "Arvin", сообщили, что судно полностью затонуло всего за пять минут.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - сообщили моряки.

В тот день была плохая погода, поэтому судно не двигалось по маршруту, а стояло на якоре в ожидании того, что волны стихнут хотя бы до 3,5-4 метров.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже отработал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне 7 лет.

Напомним, что судно "Arvin" затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.

Также мы писали о том, что на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы. В больнице находится 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут.