Сегодня восьмые лунные сутки в знаке зодиака Овен. День может быть крайне травмоопасным, сложно дается общение с коллегами и партнерами. Напомнят о себе старые дела, которые отнимут много энергии.

Читайте подробный гороскоп для каждого знака Зодиака на предстоящий день, а также астрологический прогноз на неделю - до 24 января.

Овен (21.03 - 20.04)

Поиски духовного смысла не приведут вас к желаемым результатам. Сегодня не стоит браться за интеллектуальную и духовную работу. Вас настигнут долгожданные вести, а в семейном кругу случится много положительных эмоций.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня вы можете достичь финальных результатов в некоторых материальных делах. Для восстановления физических сил и обретения внутренней гармонии отдых будет крайне полезен. Он даст возможность шире взглянуть на многие вещи.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Чтобы добавить красок в личную жизнь, разберитесь в себе и откажитесь от метаний из стороны в сторону. Внимательно отнеситесь к событиям этой недели. Начните с собственных изменений и стройте свою жизнь, избавившись от лишних мыслей.

Рак (22.06 - 22.07)

День может быть крайне активным. Необходимое решение вы найдете только за счет вложения сил и творческих идей. Положительный фон этой недели поможет вам принять взвешенное решение в личной сфере, которое повлияет на дальнейшую судьбу.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам предстоит адаптировать свои эмоции под реализацию планов. Нужно действовать аккуратно, опираясь на интуицию и следуя четко установленному распорядку. Этот день призывает вас также к мудрости и умению отступать в ситуациях. Иногда бездействие оказывается лучшим способом действия.

Дева (24.08 - 23.09)

Для принятия правильных решений Девам придется применять не только разум, но и изворотливость. Ситуации потребуют от вас не типичного решения, а ваше эмоциональное состояние будет не готово к шумным мероприятиям. Лучше заняться собой, что весьма кстати.

Весы (24.09 - 23.10)

На работе и в семье начинают налаживаться отношения и зарождаются новые интересные идеи. В вашей жизни происходит стабилизация всех сфер, которая поможет вам быть уверенными. Вторая половина дня подходит для вопросов, связанных со здоровьем, которое крайне необходимо вам для дальнейшего движения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня день может быть крайне напряженным, потребуется нестандартный подход к делу. Возникнут трудности с принятием единого решения. Такой нестабильный период подвязан на общении. Вполне возможно, что вам нужно будет пойти на хитрость, чтобы наметить цель и попытаться ее достигнуть. Главное - не останавливаться и не оборачиваться назад.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вас могут захлестнуть эмоции, мешающие вам действовать разумно. Поработайте над чувствами, которые бушуют внутри вас в начале недели, выработайте в себе усидчивость, умение выжидать и плавно методично решать необходимые дела.

Козерог (22.12 - 20.01)

Некоторых Козерогов может утомить общение с людьми. Приберегите силы на другие дела. Сегодня вам понадобиться сторонняя помощь, можете рассчитывать на помощь от женщины, которая выше вас по статусу. Взаимопонимания поможет достичь ваша осмотрительность и корректность.

Водолей (21.01 - 19.02)

Посвятите себе этот день. Установите жизненные приоритеты, прочувствуйте внутренние мотивы своих поступков. Совсем скоро вас ожидает сильное чувство или эмоциональный подъем. Есть вероятность, что только разобравшись в себе, вы сможете влиять на окружающих.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Этот день может оказаться бесполезным с точки зрения практической пользы, поскольку первая половина недели имеет тенденцию быть достаточно утомительной для представителя вашего знака Зодиака. Много активных действий не принесут окончательного результата, но позволят наработать опыт и завоевать статус у окружающих.