Российский телеканал "СТС" запускает франшизу украинской "Лиги Смеха" студии "Квартал 95". 25 января в Москве стартует кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте канала.

Юмористическое шоу "Лига Смеха" было создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95", основателем и художественным руководителем которой был Владимир Зеленский. Он же вел шоу с 2015 по 2019 годы. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил КВН.

Российский канал "СТС" подал заявку на регистрацию товарного знака "Лига смеха" еще в 2019 году. Запускает шоу продакшн Александра Маслякова-старшего АМиК.

Кастинг на российскую "Лигу смеха" объявили в ноябре 2020-го, он пройдет в виде фестиваля в январе 2021-го.

Напомним, "Страна" писала о том, почему после ухода Зеленского в президенты "Квартал 95" начал сдавать позиции.

Также мы сообщали, что в начале года Зеленский задекларировал 4,35 миллионов от "Квартала-95".