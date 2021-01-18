Националисты угрожают одесскому магазину по доставке еврейской кухни за "издевательство над украинским языком".

После сообщения, которое появилось на Facebook-странице заведения 16 января - в день вступления в силу нормы закона об украинизации сферы услуг - националисты пообещали, что после локдауна общепит может не открыться.

Среди учредителей заведения есть гражданин Израиля. Кулинария, которая работает на доставку, уже обратилась за помощью в консульство этой страны, которое открыто в Одессе.

Одним из застрельщиков травли выступил одесский праворадикал Сергей Стерненко, которого судят за убийство человека.

"Страна" разбиралась в скандале, который стал наглядной иллюстрацией к тому, как украинизаторский закон стал раскалывать общество и вызывать еще больше взаимной вражды.

С чего все началось

В субботу кулинария под названием "Артель "у Машковичей" опубликовала в Facebook рекламу с доставкой хинкали.

Оно было написано на суржике - точнее даже русскими буквами, но на украинском языке: с "ы" вместо "и" и так далее:

"Шалом люби друзи.

Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста.

Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади.

Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси.

Завжды ваша Артель у Машковичей".

Отметим, что все остальные записи на странице "Артели" - на русском языке, правда, стилизованном под одесский говор.

Изменение стилистики было, судя по всему, вызвано тем, что 16 января началась украинизация сферы услуг. С этого дня по закону любая коммуникация с клиентами должна происходить на государственном языке. В случае неповиновения предпринимателей обещают карать штрафами, которые могут доходить до пяти тысяч гривен.

Эта законодательная норма крайне неоднозначно была воспринята на юго-востоке Украины, где подавляющее большинство жителей - русскоязычные. В этих регионах закон вводит искусственные языковые преграды между бизнесом и клиентами.

Правда, никаких требований к грамотности украинской речи закон не прописывает. Что в общем-то дает право использовать даже суржик. Что видимо и сделали в "Артели", которая намеренно или случайно простебала языковое нововведение.

Впрочем, националисты заявили, что это издевательство не над украинизаторами, а над самой мовой. И начали грозить заведению расправой.

"Посмотрим, как вы поработаете после локдауна"

Одним из первых рекламу "Артели" прокомментировал Сергей Стерненко, националист, который зарезал человека в ночной стычке несколько лет назад.

"Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон", - написал он в комментарии под постом ресторана.

Активистка одесского евромайдана и бывшая замгубернатора Одесской области Зоя Казанжи тоже пустилась в угрозы: "Через некоторое время расскажете нам, как идет ваш бизнес. Тогда посмеемся вместе".

После этого владельцы кулинарии заявили, что на них посыпались и другие угрозы. Заведение угрожают сжечь.

"Шалом люби друзи.

Один из наших учредителей является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины!

Помимо этого, мы оказываем благотворительную помощь, в рамках возможности ( без афиши).

Мы опубликовали рекламу, согласно новому языковому закону, но... Завтра утром, мы будем писать обращение в Израильское посольство и СБУ.

Нам открыто угрожают националисты, поджогами, вилами итд. Скриншоты прилагаю", - написала "Артель" в Facebook.

Также владельцы заведения опубликовали скриншоты с угрозами. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет "учебный пожар", постят фото нацистов с подписью "Мовный патруль" и "А мы к вам". И так далее.

"За детей страшно, но будем бороться"

Позиция самого заведения - стеба над украинизацией не было.

"Я публиковала рекламу со старого китайского телефона. Там нет украинской раскладки. Поэтому дала текст без украинских букв, с русской клавиатуры. Это не издевательство над языком, а просто техническая проблема. После этого посыпались угрозы. Пишут, что подожгут помещение и сломают челюсть. Решила подавать заявление в СБУ об угрозах. Мой муж, гражданин Израиля, просто в шоке от содержания угроз – очень много прислали нацистских фото времен Второй мировой войны. Очень много угроз антисемитского толка", - рассказала "Стране" владелица заведения Ирина Машкович.

В комментариях на Фейсбуке многие пользователи поддержали бизнесменов.

"Желаю вам успехов, мужества и процветания. А посольству Израиля желаю наконец начать адекватно реагировать на беспредел местных "патриотов" идиотов всеми доступными дипломатическими методами, а не стыдливыми репликами в соц. сетях".

"А в чем издевательство? В том что кириллицей написано? Латиницей такой же текст бы пошел?", - замечает одесситка Диана Боярская.

"Держитесь, ребята! Все это не укладывается в голове. Но Одесса всё-таки на то и Одесса: она и не такую мерзость перемалывала! Все ещё образуется. Да и сейчас люди уже все поняли. А эта кучка недочеловеков, считающих себя большими патриотами, а на деле являющимися обычными провокаторами, эта кучка уйдёт в небытие со временем, вот увидите! Мне безумно обидно видеть все это в моем родном городе. Но я абсолютно уверена, что все ещё вернётся на круги своя. Вам удачи, сил и терпения", - пишет одесситка Ольга Синицына.

Ей начали отвечать националисты в стиле "можем повторить 2 мая" - день, когда радикалы сожгли в Одессе несколько десятков антимайдановцев.

Отвечая одному из своих сторонников, владельцы "Артели" заявили, что им страшно за детей, которым тоже угрожают.