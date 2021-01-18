Утром в понедельник, 18 января, в Киеве состоится внеочередное заседание Кабинета министров. На нем будут обсуждаться цены на газ для населения.

Об этом свидетельствует анонс, обнародованный на сайте правительства.

"18 января под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится внеочередное заседание правительства по урегулированию вопроса цены на газ для бытовых потребителей", - сказано в сообщении.

Заседание начнется в понедельник, 18 января, в 10:00.

Напомним, что на прошлой неделе премьер Денис Шмыгаль объявил о введении госрегулирования цены на газ на период карантина. Продавать его будут по 6, 990 грн за кубометр. У Зеленского заявили, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%.

Впрочем, на деле цена на газ на январь и так колеблется в пределах от 6, 99 до 10, 8 грн. То есть тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным.

Поэтому в Украине в Украине продолжаются "тарифные бунты", участники которых требуют реального снижения тарифов.