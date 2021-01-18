3 034 за день. В Украине зафиксирован рекордно низкий с сентября прирост заболевших Covid-19
По состоянию на утро понедельника, 18 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 3 034 человека.
Напомним, что вчера, 17 января, в стране было выявлено 5 990 новых случаев заражений. То есть уже третий день подряд идет существенное снижение официально выявленных заболевших.
Так же отметим, что это рекордно низкий уровень прироста новых зараженных с 28 сентября, когда в Украине подтвердился 2 671 новый случай заражения коронавирусом.
О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 163 716 человек. Выздоровело за последние сутки 5 236 пациентов (всего с начала пандемии - 871 196 человек - Ред.).
Госпитализированы за сутки 1 304 человека. Среди новых зараженных 107 детей и 87 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (301 человека), Запорожской области (266), Николаевской области (323) и Днепропетровской области (220).
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