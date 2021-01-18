В день инаугурации Джо Байдена, порядок в Вашингтоне будут обеспечивать 25 000 бойцов Национальной гвардии США ( это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих инаугурациях - Ред.).

Концентрация такого количества вооруженных людей в столице вызвала серьезную тревогу в ФБР, как передает АР.

Представители ФБР, а также министерства обороны США опасаются возможного мятежа со стороны военнослужащих Нацгвардии в день инаугурации Джо Байдена. В настоящий момент ФБР проводит проверку солдат, которые прибыли в Вашингтон для обеспечения порядка. Проверку будут проводить до среды, 20 января.

В то же время в Пентагоне заявили, что проверка пока не выявила никаких проблем.

Официальные лица заявили, что процесс начался, когда первые подразделения Нацгвардии начали развертываться в округе Колумбия около недели назад. "В ситуации, подобной этой, проверка ФБР будет включать поиск имен людей через базы данных и списки наблюдения, которые ведутся бюро, чтобы увидеть, нет ли ничего подозрительного. В частности, участие в предыдущих расследованиях или проблемы, связанные с терроризмом", - пояснили эксперты.

Напомним, "Страна" сообщала, что в США подали иск против Apple с требованием убрать Telеgram из магазина приложений.