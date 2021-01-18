Мессенджер Telеgram, который стремительно набирает популярность у пользователей, после серьезных ограничений против конфиденциальности у других платформ, может столкнуться с серьезными проблемами в США.

Американская НКО "Коалиция за свободный Интернет" подала иск в окружной суд Северной Калифорнии против компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений.

Об этом передает газета The Washington Post.

Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США 6 января. В иске НКО настаивает, что публикуя такой контент Telegram нарушил правила магазина приложений Apple.

Напомним, что Telegram уже стал вторым приложением по популярности в США. С 6 по 10 января мессенджер скачали более 545 000 раз. В качестве причин, называли блокировку страниц президента США Дональда Трампа в американских социальных сетях Facebook, Twitter, Parler, а также изменения в политике конфиденциальности WhatsApp, согласно которой соцсеть, как часть компании Facebook, будет делиться со всем "семейством приложений" необходимой информацией о пользователях.

При этом перспективы иска неясны. По законам США, онлайн-платформы обладают большим иммунитетом от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова.

Напомним, "Страна" в материале "Ночь цифровых ножей" выяснила, почему Трампа забанили во всех соцсетях и что теперь будет со свободой слова в интернете.