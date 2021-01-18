Вчера, 17 января, у берегов Турции потерпел крушение сухогруз "Arvin" с украинским экипажем. Посол Украины Андрей Сыбига посетил спасенных украинских моряков в больнице турецкого города Бартын.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Twitter.

"Посол совместно с консулом посетили спасенных украинских моряков с судна "Arvin" в больнице города Бартын, провели совещание с руководством региона, обсудили ход проведения продолжающихся поисково-спасательных операций и поблагодарили турецкую сторону за всестороннее содействие", - рассказали в посольстве.

Напомним, что вчера, около 13.00 по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз "Arvin". На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ.

С судна, которое шло под флагом Палау, спасены 5 украинцев и 1 гражданин России. Они госпитализированы в больницу турецкого города Бартын. Поиск еще 5 моряков продолжается.

Позже в Росморречфлоте заявили, что судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD".

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

Напомним, "Страна" в материале "Эти корыта надо сдать в металлолом" выяснила детали, как раскололось судно с украинскими моряками.