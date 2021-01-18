Вчера, 17 января, по прилету в Москву был задержан главный российский оппозиционер Алексей Навальный. Его защитники выяснили, что политика доставили в отделение полиции в подмосковных Химках.

Об этом рассказал Леонид Волков, руководитель региональной сети штабов Алексея Навального в своем Телеграм - канале.

"Алексей Навальный во втором отделе полиции УВД по г. Химки. Адрес: Химки, Проспект Мира, 23А.

Адвоката не пускают; обещают в 09.00 (08.00 по Киеву - Ред.) пустить. Очень поздно, очень холодно, но хорошо бы устроить посменное дежурство, чтобы быть уверенными, что его не увезут куда-то еще ночью", - написал Леонид Волков.

В свою очередь руководитель юридического отдела ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального - Ред.) Вячеслав Гимади заявил, к Навальному не пускают адвокатов, ссылаясь на то, что он спит.

"Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске", - написал Вячеслав Гимади в сети.





Напомним, "Страна" в материале "Зашел на посадку" выяснила почему Навального задержали сразу по прилету в Россию и что с ним будет дальше.