ВВС США должны установить господство в воздухе в первый день войны, иначе "у остальных американских служб не будет времени присоединиться к конфликту".

Об условиях победы США в возможной мировой войне рассказал "Breaking Defense" помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер.

Так, Ропер, который активно продвигает программу Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой создается истребители новых поколений.

Он считает, что сейчас базовая цена истребителя пятого поколения является конкурентной, чего нельзя сказать об эксплуатационных расходах на самолет.

Согласно авиационному аналитику Ричарду Абулафия, планы по покупке ВВС США 1763 единиц F-35A Lightning II "всегда были одной из самых странных фикций в оборонных закупках".

"В принципе, они могут позволить [приобретать] себе около 50 [таких истребителей] в год, учитывая конкурирующие приоритеты, и, суммируя 20-25 лет с такой скоростью, вероятное общее количество [F-35A Lightning II] составит около 1000-1200", — допустил эксперт.

Напомним, в январе Ропер заявил, что разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта NGAD в интересах ВВС США, использует инженерию в стиле "Формулы-1".

В сентябре помощник по закупкам министра ВВС сообщил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

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