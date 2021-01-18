В Дании исследователи университета Копенгагена с использованием технологии машинного обучения и одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров Blue Waters обнаружили 1,8 млрд деревьев в африканской пустыне Сахара.

Об этом сообщает агентство The Guardian.

В частности, доцент кафедры географии в Университете Копенгагена Мартина Брандт рассказала, что самым большим сюрпризом для исследователей стало обнаружение нескольких сотен миллионов деревьев на том участке Сахары, где никто не ожидал их увидеть.

"На большинстве карт эти районы в основном без деревьев. Но на самом деле это не так. Наш способ мониторинга позволяет посчитать количество деревьев за пределами лесов во всем мире и исследовать их роль в смягчении деградации и изменения климата", - рассказали ученые.

К тому же снимки, сделанные со спутника, стали крупнейшим инструментом для подсчета деревьев в пустыне. Хотя лесные участки сравнительно легко заметить из космоса, деревья, не собранные в густые зеленые скопления, остаются без внимания.

Также, по словам Брандт, подсчеты были "чрезвычайно далеки от реальных цифр и базировались преимущественно на прогнозах".

В пустыне исследователи вручную разместили структуры, которые помогли искусственному интеллекту распознать деревья. Благодаря этому удалось обнаружить каждое дерево с размером кроны не менее 3 кв м на территории 1,3 млн кв км - в основном в Сахаре и тропической саванне Сахель. В целом ученые обнаружили более 1,8 млрд деревьев.

"Подсчет деревьев на планете является ключевым для понимания их влияния на здоровье нашей планеты. Если количество деревьев можно нанести на карту, то и количество углекислого газа, который они поглощают - тоже", - добавили в материале.

Как сообщала "Страна", ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления. Даже с учетом существующих городов и сельскохозяйственных земель, на планете хватит места, чтобы засадить деревьями 9 миллионов квадратных километров.

Также напомним, что, согласно исследователям, амазонские леса могут полностью исчезнуть уже до 2064 года. Такой прогноз связан с высоким темпом вырубки лесов и изменений климата.