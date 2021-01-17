В воскресенье, 17 января, моряк из России, спасенный у берегов Турции после крушения сухогруза, раскрыл причину гибели судна.

Об этом сообщает российское посольство в Анкаре на своей странице в Facebook.

В частности, спасенный гражданин России - старший техник судна Николай Кринов. По его словам, корабль затонул из-за плохих погодных условий.

"В данный момент моряк находится в больнице города Бартын, судьба другого гражданина России остается неизвестной", - рассказали в пресс-центре.



Напомним, что судно затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы.

"Страна" назвала имена спасенных в Турции моряков с украинского сухогруза "Arvin". А позже стало известно, что фрегат ВМС Турции прибыл в район гибели сухогруза Arvin, чтобы искать пропавших в Черном море.