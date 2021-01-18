Около остановленного никелевого завода в Норильске создали первую в Арктике криптоферму. За сутки, благодаря суровому климату и дешевой энергии, предприятие может добывать до шести биткоинов.

Об этом сообщает "Bloomberg".

Предприятие запустил оператор промышленного майнинга BitCluster в конце 2020 года.

Эта компания - международный инфраструктурный проект с головным офисом в Швейцарии. На российском рынке присутствует с июня 2017 года и уже открыл дата-центры в Ивановской области, Ангарске, Братске и Норильске, следует из данных на сайте компании. Дата-центр BitCluster Nord в Норильске открылся в октябре 2020 года.

Сейчас мощность криптофермы составляет 11,2 МВт, в 2021 году ее планируется увеличить до 31МВт. Эта мощность позволит добывать до шести биткоинов в день, пишет Bloomberg. По данным Coinmarketcap на 14:30 по Киеву, шесть биткоинов стоили $228 000 (6,4 млн грн).

Эти мощности BitCluster Nord полностью задействованы клиентами со всего мира, включая Швейцарию, США и Японию, рассказал Bloomberg сооснователь BitCluster Виталий Борщенко.

Климат в Норильске, где температура зимой опускается ниже -40 градусов, способствует майнингу, основные расходы при котором приходятся на охлаждение и электричество.

BitCluster Nord расположен рядом с бывшим никелевым заводом сталинских времен, который был закрыт "Норникелем" в 2016 году. Энергоблок "Норникеля" обеспечивает предприятие дешевой электроэнергией, для производства которой в основном используется газ и ГЭС. "Место идеально подходит для майнинга криптовалют: здесь холодно, и в этом районе есть электроснабжение, не связанное ни с одной из электросетей России", — отметил Борщенко.

itCluster Nord станет вторым по величине потребителем электроэнергии в Норильске после "Норникеля". Клиенты BitCluster платят за киловатт-час всего 2,75 рубля ($0,04), а это один из самых дешевых тарифов в мире, отмечает Bloomberg.

Для размещения установок Antminer S19 для криптомайнинга в BitCluster Nord приспособлены четыре старых контейнера для перевозки фруктов и соков, которые могут вместить до 360 таких устройств.

Персонал на криптоферме в Норильске работает в основном вахтовым методом. BitCluster привозит их со своих центров в Ивановской области, Ангарске и Братске. Но уже есть и местные работники, прошедшие обучение в BitCluster. Всего на криптоферме в настоящее время работают 15 человек.



Эксперты сравнили энергозатраты на майнинг биткоина и на обеспечение электричеством Швейцарии



Сооснователь BitCluster Виталий Борщенко уточнил Bloomberg, что "Норникель", основным владельцем которого является миллиардер Владимир Потанин, не имеет отношения к криптоферме.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала, как биткоины осели в виртуальных кошельках украинских нардепов.

Также сообщалось, что программист забыл пароль от кошелька с биткоинами почти на четверть миллиарда долларов.