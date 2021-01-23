Утром в субботу, 23 января, на Пушкинской площади в Москве, где сегодня запланирован протестный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начали перекладывать плитку.

Об этом сообщает "Проект" в Facebook.

Как сообщили в штабе политика в Твиттере, в 14:00 по местному времени (13:00 по Киеву - Ред.) на этой площади соберутся сторонники оппозиционера. Они собираются пройти маршем до Манежной площади.

По словам работников коммунальных служб в комментарии "Проекту", ремонтные работы на площади могут продлиться весь день.

Кроме того, сообщается, что Пушкинский сквер заставлен пятью машинами московского паркинга, полицейским автобусом и машинами "Автодора", также сквер уже патрулируется сотрудниками полиции.

Также, как передает "Медуза", около 10:00 по Москве (9:00 по Киеву) на подъезде к российской столице была замечена колонна бронетехники, которая двигалась по Горьковскому шоссе в стороны Москвы. Сколько транспортных средств в ней было, не уточняется.

Напомним, сегодня в Москве и других городах России запланированы митинги в поддержку Алексея Навального. Отметим, что акции не были согласованы с властями, поэтому по российским законам считаются нарушением порядка.

Протесты были вызваны арестом политика, который вернулся в РФ из Германии 17 января. 18 января суд отправил его в СИЗО.

Ранее "Страна" подробно писала, что произойдет в России 23 января и как на митинге зазывают детей.

Первые акции в субботу начались в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутии. В ходе протестов люди скандируют "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!", "Единая Россия – партия воров!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!".