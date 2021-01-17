Вторая жена Бориса Грачевского, 34-летняя Анна Панасенко, воспитывающая дочь мэтра Василису, поделилась своими эмоциями, связанными со смертью возлюбленного.

В Instagram девушка опубликовала последние слова к бывшему мужу и отцу ее дочери.

Телеведущая рассказала, что о кончине Бориса Грачевского ей сообщила третья супруга создателя "Ералаша" Екатерина Белоцерковская. Рыдающая Катя набрала номер Анны 14 января в половине одиннадцатого вечера и рассказала, что Бориса Юрьевича больше нет.

Девушка призналась, что из-за смерти Грачевского у нее пропали сон и аппетит. Она также отметила, что у них с режиссером были сложные отношения, но сейчас ей это "кажется мелким и пустым".







"Видишь, сколько снега выпало. Это чтобы тебе было теплее. Пока, Борь", - написала девушка в историях в социальной сети. Она рассказала, что постарается следить за их совместной дочерью Василисой на земле, а самого Бориса Грачевского попросила смотреть "оттуда".







В публикациях на своей станице девушка тоже опубликовала пост, в котором попрощалась с основателем "Ералаша". "Я не готова прощаться с тобой и наверное никогда не буду готова, ведь каждый день на меня смотрят глаза с твоим прищуром", - отметили экс-супруга.





Отметим, что Борис Грачевский и Анна Панасенко со скандалом развелись в 2014 году. После расставания Борис потребовал, чтобы бывшая супруга отказалась от его фамилии.

Напомним, что умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский. "Страна" подробно рассказала, за что он запомнился.

Также мы сообщали, что названа причина смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Ею стали осложнения от коронавируса.