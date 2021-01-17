Украинская судья Екатерина Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших арбитров-женщин последнего десятилетия в мире по версии IFFHS.

Об этом свидетельствует рейтинг, обнародованный на их сайте.

В частности, международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала ТОП-20 рефери с 2011-го по 2020 год.

На первом месте в рейтинге оказалась легендарная Бибиана Штайнхаус из Германии, которая заняла первое место (171 очко). 41-летняя капитанша полиции Ганновера в свое время стала первой женщиной-судьей в истории Бундеслиги. На втором месте Эстер Штаубли из Швейцарии - 135 баллов.

На третьем месте с 124 очками расположилась украинка Екатерина Монзуль. Арбитром ФИФА она стала в 2004-м, а уже в сентябре следующего года дебютировала на международном уровне в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши.

После этого Монзуль прошла путь до главного арбитра поединков финальных турниров (в том числе четвертьфиналов и полуфиналов) чемпионатов Европы и мира среди женских команд. А в 2015 году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшим арбитром мира среди женщин.







Также напомним, что Монзуль заняла третье место в рейтинге лучших футбольных арбитров планеты за прошлый год. Судья в 2020 году работала не только на женских, но и на мужских играх: Евро-2021 (U-21) Литва - Греция, Сан-Марино - Гибралтар в рамках Лиги наций и "Гент" - "Слован" в рамках Лиги Европы.

Как сообщала "Страна", журнал France Footbal назвал Пьерлуиджи Коллину лучшим арбитром в истории футбола. Его шесть раз признавали лучшим судьей мира - по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.