На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) давили во время утверждения вакцины от коронавируса "Pfizer".

Об этом сообщает "Le Monde" со ссылкой на конфиденциальные документы регулятора, опубликованные в интернете.

В некоторых из них говорится, что качество препарата было поставлено в ЕАЛС под сомнение. Однако некоторые представители ЕС продолжали настаивать на скорейшем утверждении вакцины.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины "Pfizer/BioNTech" и "Moderna" до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами "до сих пор имеются проблемы".

Однако больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Также обеспокоенность вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины, отмечается в материале.

Напомним, ранее мы писали, что в США жертвами вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna стали уже 55 человек.

Также сообщалось, что в Израиле после введения вакцины Phizer у 13 человек парализовало лицо.