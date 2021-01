Знаменитый американский музыкальный продюсер и звукорежиссер Фил Спектор умер в 81 год. Причиной его смерти стали осложнения от коронавируса.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

В частности, диагноз Covid-19 Спектору поставили четыре недели назад. Продюсера госпитализировали, он поправился, однако позже случился рецидив: возникли проблемы с дыханием. Спектора вновь доставили в больницу, где он и скончался.

В момент смерти Спектору был 81 год. По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации штата Калифорния, он скончался 16 января в больнице в 18:35 по местному времени.

Отметим, что с 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Она погибла от выстрела пистолета в рот в 2003 году. Адвокаты продюсера утверждали, что актриса совершила самоубийство, так как страдала от депрессии. Однако показания четырех женщин, утверждавших, что Спектор угрожал им оружием, заставили присяжных вынести обвинительный приговор. Его посадили на 19 лет.

В разные годы продюсер сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина. Именно Спектор подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles - Let It Be. Между 1961 и 1965 годами он записал 20 из 40 хитов того времени. Однако с конца 1970-х он заперся у себя дома и почти полностью прекратил карьеру из-за зависимости от алкоголя и наркотиков.

