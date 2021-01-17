В Офисе президента опубликовали полутораминутное видео, в котором рассказали, чем Владимир Зеленский занимался в течение последней недели.

Видео опубликовано пресс-службой ОП в Телеграме.

Так, в пресс-службе напомнили, что на этой неделе Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду, решил снизить цену на газ и выделил почти 4 млрд гривен на выплаты для поддержки малого бизнеса.

Кроме того, в ОП рассказали о встрече политических советников лидеров государств-участников нормандского формата и телефонном разговоре Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, в 2020 году Зеленский помиловал почти в 10 раз меньше заключенных, чем в 2019.

Также мы писали, что в соцсетях сравнили посты Зеленского и Порошенко о Донецком аэропорте.