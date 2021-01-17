Председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что компания начала установку камер наблюдения в электричках.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Украина 24".

В частности, Жмак обратил внимание, что в электричках в данный момент началась модернизация.

"Модернизация включает в себя также установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электрички", - рассказал председатель компании.

Также он добавил, что будет оперативная красная кнопка, с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию наряд для того, чтобы решать проблему с ненадлежащим поведением некоторых пассажиров.



Напомним, что "Укрзализныця" разрешит пассажирам садиться в поезд по ксерокопии документов. В данный момент рассматривается вопрос об упрощении требований к документам, предъявляемых пассажиром.

Также "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" с марта будет ежемесячно поднимать цены на билеты. Это принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.