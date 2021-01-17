В Вашингтоне за три дня до инаугурации Джо Байдена Секретная служба США расширила запретную для движения зону из-за чего к путь к Белому дому закрыт на километры.

Распространенную Секретной службой карту публикуют РИА Новости в Телеграме.

Кроме того, в преддверии инаугурации в столице США продолжают возводить ограждения, устанавливают новые пункты пропуска с металлоискателями.

По словам местных жителей, нынешние меры в разы превосходят те, что принимались во время предыдущих инаугураций президентов США.

Здание Конгресса, которое подверглось штурму 6 января, теперь видно из-за нескольких рядов сетчатых заборов, военной техники и кордонов служащих национальной гвардии. Ближайшее расстояние, с которого можно разглядеть купол Капитолия, явно не одна сотня метров.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне инаугурации Байдена в Вашингтоне на улицы вывели десятки тысяч правоохранителей и солдат, а также перекрыли центр.

На инаугурацию Байдена американские конгрессмены придут в бронежилетах.