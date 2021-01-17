В Донецкой области прокуратура возбудила дело против полицейского, который застрелил предпринимателя, расследуют превышение власти или служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Расследованием было установлено, что 16 января 2021 сотрудниками Кальмиусского отделения полиции Центрального ОП ГУНП в Донецкой области в лесополосе неподалеку с. Сартана Кальмиусского района. Мариуполя обнаружено незаконную порубку леса группой лиц. Во время документирования этого факта работниками полиции у "лесорубов" изъято оборудование и два автомобиля: легковой "ВАЗ-2112" и грузовик "ГАЗ-3302", - рассказали в пресс-центре.

После этого на место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей и несмотря на запрет, сел за руль грузовика, который изымался полицейскими, начал движение.

С целью остановки автомобиля один из правоохранителей применил огнестрельное оружие, в результате чего водитель получил смертельное ранение и погиб на месте.

По данному факту начато уголовное производство по факту причинения смерти лицу работником правоохранительного органа с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 ( "убийство") и части 3 статьи 365 ( "превышение власти или служебных полномочий") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.





Согласно версии, предоставленной правоохранителями, отец одного из лесорубов при попытке уехать на изъятом транспорте на требования остановиться не отреагировал и сбил полицейского.

"В соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя", - рассказали в полиции.

Согласно версии сына погибшего, отец отсутствовал по месту задержания сына и прибыл, чтобы привезти его документы. После чего он взял у сына ключи от "Газели", залез в нее и начал трогаться. Полиция его "отпустила" на 50 метров, а после чего открыла огонь. После гибели предпринимателя, полицейские увезли стрелявшего коллегу в больницу и забрали автомат с места происшествия.