В субботу, 16 января, группе из 10 непальских альпинистов удалось впервые в истории покорить горную вершину Чогори (или К2) зимой.

Об этом сообщает AFP.

Последние несколько месяцев десятки альпинистов соревновались за покорение второй по высоте горы в мире, самая высокая точка которой находится на высоте 8 тысяч метров.

Непальским альпинистам наконец удалось достигнуть вершины горы К2 в 17:00 по местному времени. Но успех был омрачен смертью испанского альпиниста Серджи Минготе, который упал и погиб во время подъема на вершину.

Отметим, что с момента первой попытки в 1987-1988 годах лишь несколько зимних экспедиций пытались покорить вершину K2, которая находится неподалеку от китайской границы. Ни одна из групп не поднималась выше 7650 метров до вчерашнего дня.

Как известно, Чогори называют "дикой горой" - название прижилось после того, как американский альпинист Джордж Белл сказал о своей попытке покорить эту вершину в 1953 году: "Это дикая гора, которая пытается вас убить".

Более 80 альпинистов погибли при попытке взойти на этот пик. В августе 2008 года погибли сразу 11 участников международной группы альпинистов. Они попали под снежную лавину после покорения вершины, находясь на высоте более 8 тысяч метров.

Напомним, ранее в Гималаях нашли камеру, которая сняла последние минуты жизни альпинистов.

Также мы писали, что из-за глобального потепления на Эвересте находят десятки тел погибших много лет назад альпинистов.