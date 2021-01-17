В поселке Сартана под Мариуполем на выходных был убит полицейскими известный местный предприниматель Владимир Мигоцкий, бывший директор рынка Киевский в Мариуполе

По версии полиции - он был "черным лесорубом", который пытался сбежать с места преступления.

"Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности. Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя", - рассказали в полиции.

Сын убитого Александр Мигоцкий узнал о случившемся от своего брата Антона, который был на месте инцидента. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

"Антон поехал на "Газели" в поселок, чтобы вытащить застрявшую легковую машину друга. У него не получалось. Он отъехал к лежавшей неподалеку куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть "Газели", чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковушку", - рассказывает сын погибшего.

В этот самый момент на машине подъехал заместитель начальника Ильичевского (Кальмиусского - Ред.) райотдела полиции Мариуполя, который обвинил Антона в незаконной вырубке деревьев и потребовал паспорт. Документов у Антона с собой не оказалось. Он позвонил своему отцу, Владимиру Мигоцкому, чтобы тот привез паспорт. Мигоцкий-старший приехал в сопровождении двух человек. Он поинтересовался у полицейских, на каком основании был задержан сын.

"Отец полицейскому задает вопрос: "Вы его поймали на вырубке деревьев или остановили машину, в которой были деревья? Это разные вещи", - пересказывает Александр.

В следствии чего отец задержанного начинает ругаться с полицейскими. После этого он берет у сына ключи от "Газели", залазит в нее и начинает трогаться. Полиция его "отпускает" на 50 метров, а после этого открывает огонь.

К тому же, полицейские увезли стрелявшего в больницу и забрали автомат с места происшествия.

Напомним, что в субботу, 16 января, на окраине поселка Сартана в Донецкой области правоохранители задержали четырех "черных лесорубов". Один из них был застрелен после того, как пытался сбежать с места преступления.

Также "Страна" сообщала, что под Киевом найдено тело пропавшего мужчины. Его из обреза застрелил должник, который боялся за свою семью.