Задержание российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье вечером прилетел в московский аэропорт "Шереметьево", попало на видео.

Как видео на записи, политик попрощался с женой, после чего его увели сотрудники полиции.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) официально заявили, что Навальный задержан после возвращения в Россию из Германии. До решения суда о мере пресечения он будет оставаться под стражей.

Напомним, вечером в воскресенье Алексей Навальный и его жена приземлились в аэропорту "Шереметьево". Перед этим аэропорт "Внуково", куда изначально должен был приземлится самолет Навального, закрыли для посадки. Поэтому рейс перенаправили в резервный аэропорт "Шереметьево".

После приземления в аэропорту Навальный был задержан российскими силовиками.

Как писала "Страна" власти РФ обираются задержать политика сразу после прибытия в Москву. Оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".

Мы следим за возвращением Навального в Россию в режиме онлайн.