В воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали сразу после прилета аэропорт "Шереметьево".

Telegram-канал "Политика страны" описал юридический аспект произошедшего.

"У Алексея Навального есть условный срок - три с половиной года с испытательным сроком пять лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах "Ив Роше". Сам политик называет это дело сфабрикованным по политическим мотивам.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020 - в предпоследний день прошлого года", - рассказали в материале.

По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

По данным Федеральной службу исполнения наказаний России (ФСИН), в 2020 году Навальный решил не выполнять это требование закона.

"Еще до своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Несмотря на это, жена Навального получила добро на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме", - добавили в "Стране".

К периоду лечения у российских тюремщиков претензий к Навальному нет. Вопросы начали возникать после 12 октября, после тогда как он выписан, а последствия болезни прошли (такую даты публикует журнал The Lancet и подтверждает клиника Шарите).

То есть с октября Навальный был здоров, но продолжал оставаться в Берлине - проходил реабилитацию. Попутно он давал видеоинтервью Дудю и записывал ролики-расследования об обстоятельствах своего отравления, на которых создавал впечатление человека с самочувствием достаточным для прилета в Москву.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если завтра, 29 декабря 2020 года, он не явится, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не заторопился в Россию. И ФСИН, согласно российским законам, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

Сам Навальный по возвращению еще раз заявил, что дела против него сфабрикованы. "Я не боюсь, я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела сфабрикованы", - сказал Навальный.



Напомним, что вечером в воскресенье Алексей Навальный и его жена приземлились в аэропорту "Шереметьево". Перед этим аэропорт "Внуково", куда изначально должен был приземлится самолет Навального, закрыли для посадки. Поэтому рейс перенаправили в резервный аэропорт "Шереметьево".

"Страна" ведет подробную хронику возвращения в Россию оппозиционера Навального, который лечился в Германии от последствий отравления.