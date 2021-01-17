В авиакомпании "Победа", самолетом которой политик Алексей Навальный возвращался в Москву, заявили, что аэропорт "Внуково" был закрыт для прибывающих самолетов по техническим причинам, из-за этого рейс оппозиционера приземлился на запасном аэропорте "Шереметьево".

Об этом сообщили в пресс-службе "Победы", передает РБК в Телеграме.

"Из-за закрытия "Внуково" по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы", - сказали в пресс-службе .

По информации "Коммерсанта", с борта самолета с Алексеем Навальным, в 19:44 мск, уже над Внуково, пилот Александр Соловьев объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам, так как некий "самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу".

"С нами рядом здесь сейчас находятся самолеты компаний Utair, "Россия". У нас вполне достаточно топлива для того, чтобы подождать. Задержка, предположительно, составит 30 минут. Я буду держать вас в курсе развития ситуации", - сказал пилот.

По данным сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24, приближаясь к Москве, самолет ушел на юг, в сторону Калуги и Тулы, а после вновь направился на север столицы.

Напомним, вечером в воскресенье Алексей Навальный и его жена приземлились в аэропорту "Шереметьево". Перед этим аэропорт "Внуково", куда изначально должен был приземлится самолет Навального, закрыли для посадки. Поэтому рейс перенаправили в резервный аэропорт "Шереметьево".

После приземления в аэропорту Навальный был задержан российскими силовиками.

"Страна" писала, что власти РФ обираются задержать политика сразу после прибытия в Москву. Оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".

Мы следим за возвращением Навального в Россию в режиме онлайн.