В Павлограде полицейские предстанут перед судом по обвинению в создании преступной организации, превышение служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, совершении краж и сбыта наркотических веществ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В частности, перед судом предстанут 8 полицейских Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, среди которых начальник отдела полиции и его заместитель.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2019-2020 годов полицейские с целью повышения показателей работы заставляли местных жителей совершать преступления - кражи, хранение наркотических средств, оружия, осуществляя на них психологическое давление и насилие.

За совершение этих преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества, а в дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.





Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские удерживали в гараже мужчину и требовали от него взятку за незаконный янтарь. Их задержали "на горячем" - в момент получения 2,5 тысяч долларов.

Также напомним, что в Харькове сотрудников полиции подозревают в торговле психотропами и грабеже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет и от 6 до 10 лет с конфискацией имущества соответственно.