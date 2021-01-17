Появились подробности крушения в Черном море у берегов Турции сухогруза с 10 украинскими моряками.

Судно Arvin, принадлежащее украинской компании Tesoro Marine из Одессы, шло под шлагом Палау из грузинского Поти в болгарский Бургас, и около 12 дня 17 января в районе северной турецкой провинции Бартын внезапно раскололось на две части и начало тонуть.

Экипаж, который состоял из 12 человек (кроме 10 украинцев, двое россиян), начал прыгать в море в спасательных жилетах. По данным турецких СМИ, на судне было три спасательных шлюпки.

Четверо моряков погибли, шестерых спасли. Среди выживших - пятеро украинцев, 24-летний Геннадий Кравченко, 20-летний Владислав Затерка, 51-летний Александр Перкатый, 35-летний Виталий Мережко и 23-летний Виталий Качур. Большинство из них - жители Одесской и Херсонской областей.

Несмотря на плохую погоду, турецкие спасательные и гражданские суда продолжают поиск моряков. По предварительной информации, они могут находиться в шлюпках (на судне было три спасательных шлюпки).

Скорее всего, по данным турецких СМИ, остальные погибли. Одни утонули в море, еще троих нашли у скалистых берегов и они неподвижны. Среди них украинцы Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

По официальной версии, судно сломалось из-за непогоды, якобы на него накатила огромная волна.

В экспертной среде склоняются к мнению, что сухогруз затонул из-за древности - ему уже 46 лет, что по морским меркам уже глубокая пенсия.

Судно раньше ходило под российским флагом, а теперь - под флагом Палау, и принадлежит одесской компании

До 1992 года "Арвин", построенный в 1975 году для СССР в Чехословакии, ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось "Беломоро-Онежским пароходством".

Позднее оно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. До 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов. А с 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау - это архипелаг в Микронезии в Тихом океане.

"То, что произошло - это результат выпуска речных старых судов с перегрузок в море. Это бывший Волго-Балт, 1975 года постройки. Удивляюсь, как такой хлам вообще еще на воде держится. Все это - постсоветская жадность, хозяева, которые регистрировали его под флагом Палау (чтобы сэкономить) скорее всего не знали даже, где это Палау находится. Такие судна тонут каждый год, в декабре-январе. Их нельзя выпускать в работу, особенно зимой. Там нету уже даже железа. Это сплошная ржавчина. Примерная стоимость такого судна 200 тысяч долларов. Надо в тюрьму сажать тех кто подписывает документы этим корытам и все их сдать в металлолом", - рассказал нам сотрудник одной из одесских крюинговых компаний.

Украинцы нанимаются на такие "корыта" из-за того, что другой работы нет.

"У людей плохо с деньгами. Вот и идут ребята работать на 50-летние корыта под любым флагом, лишь бы семью прокормить, так как чтобы попасть к нормальному западному судовладельцу мало 5-8 тысяч долларов выложить за документы, а надо еще и одну зарплату предварительно в крюинг отдать. Сейчас рулят алчность и безответственность судовладельцев и отчаянное материальное положение семей моряков. Эти мальчики (многим по 20 с небольшим) на сухогрузах получают по 1-1,2 тысяч долларов максимум", - говорит источник, знакомый с ситуацией с наймом моряков.