Российского оппозиционера Алексея Навального задержали сразу после прилета аэропорт Шереметьево. Он требует адвоката.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) официально заявила, что Навальный задержан после возвращения в Россию из Германии. До решения суда о мере пресечения он будет оставаться под стражей.

Напомним, вечером в воскресенье Алексей Навальный и его жена приземлились в аэропорту "Шереметьево". Перед этим аэропорт "Внуково", куда изначально должен был приземлится самолет Навального, закрыли для посадки. Поэтому рейс перенаправили в резервный аэропорт "Шереметьево".

Ранее во "Внуково" пришли сотни журналистов, чтобы встретить оппозиционера. Однако в аэропорт их не пустили.

"Страна" писала, что власти РФ обираются задержать политика сразу после прибытия в Москву. Оппозиционера объявили в розыск в РФ по старому делу о похищении денег у компании "Ив Роше".

Мы следим за возвращением Навального в Россию в режиме онлайн.