В воскресенье, 17 января, спасшийся моряк рассказал, что большая волна накрыла сухогруз Arvin, перед тем как он затонул у берегов Турции с 12 членами экипажа на борту.

Соответствующую видеозапись разместил посол Украины в Анкаре Андрей Сибига в соцсети.

"Большая волна накрыла судно. На борту находились 12 человек", - рассказал моряк на видео.

Также во время видео заметно, что мужчина находится в больничной палате и на нем кислородная маска. Он лежит, но разговаривает четко и при этом активно жестикулирует.

"Турецкими органами предоставляется морякам необходима медицинская помощь, получено видео с посещения руководством региона спасенных. Благодарны стороне за реакцию и помощь", - подписал видео дипломат.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога - отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні 🇹🇷стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2021



Напомним, что сегодня около 13:00 по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход "Arvin". На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ.

Позже стало известно, что судовладелец затонувшего у берегов Турции судна - украинская компания "Arvin Shipping LTD".